شكرا لقرائتكم خبر عن «روتاري كايرو نايل فالي» ينظم حملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفالاً باليوم العالمي للسرطان، قام نادي روتاري كايرو نايل فالي، برئاسة كاتي حليم، بالتعاون مع الجهاز القومي للمرأة بوزارة الصحة، بحملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي.

تمت الاستعانة بعربية الكشف المبكر لسرطان الثدي «المموجرافي» للكشف المجاني، وقد ألقت ا.د. منال حليم، كلمة للتوعية عن الكشف المبكر والعلاج، موضحة أن الدعوة عامة للجميع، قائلة: «نشكر كل من تعاون وساهم بمجهوده في إنجاح هذه الحملة.. جزيل الشكر لرئيس لجنة المجتمع بالنادي، رئيس سابق چيهان نبيه، للتنسيق والتنظيم، نسمة فؤاد، رئيس اللجنة الإدارية بالنادي للمتابعة، وروتاراكت كريم البرنس، لمشاركته فعاليات الندوة».

ومن المقرر استمرار الحملة لمدة شهر أو أكثر حسب إقبال السيدات.

نادي روتاري ينظم حملة للكشف المبكر لسرطان الثدي

نادي روتاري ينظم حملة للكشف المبكر لسرطان الثدي

نادي روتاري ينظم حملة للكشف المبكر لسرطان الثدي

نادي روتاري ينظم حملة للكشف المبكر لسرطان الثدي

نادي روتاري ينظم حملة للكشف المبكر لسرطان الثدي