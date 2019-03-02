شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق «منتدى مصر الاقتصادي» 23 مارس.. وتكريم اسم الزميل الراحل ناجي عبد العزيز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينطلق، في الثالث والعشرين من مارس الجاري، الدورة الحادية عشرة من منتدى مصر الاقتصادي، تحت عنوان «مصر بوابة عبورك لأفريقيا»، والذي ينظمه تحالف «سمارت فيجن» وشركة «الأولى» للتعمير، ومجموعة «تاجر» للاستثمار والاستشارات والتدريب.

وأعلن الإعلامي محمد ناقد، الرئيس التنفيذي والمشرف العام على المؤتمر، عن إطلاق اسم الكاتب الصحفي الراحل ناجي عبد العزيز، رئيس شعبة المحررين الاقتصاديين، ورئيس القسم الاقتصادي بجريدة «المصري اليوم»، على جائزة أفضل صحفي اقتصادي لعام 2018، إهداءً لروحه وإسهاماته الصحفية في الاقتصاد المصري، ضمن فعاليات التكريم التي تتم على هامش المنتدى.

وأضاف ناقد، في بيان له، السبت، أن اختيار عنوان المنتدى هذا العام يأتي بمناسبة تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، بالتزامن مع توليها رئاسة جمعية البنوك المركزية الأفريقية، موضحا أن المنتدى يركز دورته الحالية على مناقشة أهم التحديات التي تواجه الربط الاستراتيجي بين مصر وأفريقيا، والربط الإلكتروني مع البورصات الأفريقية، ومنظومة إصلاح القطاع المصرفي والمالي، من واقع الخبرات السابقة للمتحدثين المشاركين بالمؤتمر، وذلك في ضوء برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي الذي نال التقدير والإشادة من كبرى المؤسسات العالمية النقدية والمالية.

وأشار إلى أن المنتدى يناقش هذا العام آليات حماية موارد أفريقيا، لتحقيق أعلى قدر من الحفاظ عليها، والوصول إلى جعل موارد أفريقيا لأبنائها، وذلك في ظل استعراض التطور الاقتصادي والنقدي والمالي الذي تشهده مصر وأفريقيا خلال السنوات الخمس الأخيرة ودور القطاع المصرفي وصناديق الاستثمار الخاصة والتمويل الكبرى في دعم الاقتصاد المصري والأفريقي، والدور الذي سيلعبه في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم نمو القطاع المصرفي بأفريقيا.

ولفت الرئيس التنفيذي للمنتدى إلى إقامة أكبر حفل لتوزيع جوائز الإبداع والتميز في عالم المال والأعمال للعام السابع على التوالي، على هامش المنتدى، حيث يقوم قسم الأبحاث في شركة «سمارت فيجن» بتقديم جوائز في كافة نواحي الاقتصاد والمال والأعمال، وتكريم الشخصيات المؤثرة في الاقتصاد المصري وسوق المال والأعمال وذلك طبقا لنتائج أكبر استفتاء في الوطن العربي.