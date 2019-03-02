شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء في جراحة العظام والأشعة التداخلية بالمركز الطبى العالمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستضيف المركز الطبى العالمى الخبير الإنجليزى الأستاذ الدكتور عادل توكل ذاده، خبير جراحة العظام لإجراء جراحات مناظير الكتف والمرفق وجراحات الطرف العلوى، في الفترة من 23- 27 مارس، بحسب المتحدث الرسمي للمتحدث العسكري عبر موقع «فيس بوك».

كما يستضيف الخبير الفرنسى الأستاذ الدكتور رينيه شابوه، خبير الأشعة التداخلية وخبير حالات نزيف المخ نتيجة تمدد الشرايين والعيوب الخلقية بين الشرايين والأوردة والعيوب الخلقية لشرايين وأوردة العمود الفقرى، يوم 23 مارس.

وتناظر الحالات بالعيادة التحضيرية جميع أيام الأسبوع عدا الخميس والجمعة.

كما تم تحخصيص رقم الخط الساخن 16221، ويمكن التواصل على الموقع الإلكترونى الرسمى www.imc.org.eg