شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط تلتقي سفير أفغانستان لبحث التعاون في مجالات الإصلاح الإداري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، السبت، محمد محق، سفير دولة أفغانستان، وذلك لبحث إمكانية التعاون بين الوزارة ودولة أفغانستان فيما يتعلق بمجالات الإصلاح الإداري، حيث ناقش الطرفان ما يمكن أن تقدمه وزارة التخطيط في دعم جهود إعادة بناء الدولة والمؤسسات الأفغانية.

وأكدت وزيرة التخطيط على حرص مصر على تعزيز التعاون مع دولة أفغانستان، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط تسعى إلى تقديم الدعم اللازم لدولة أفغانستان لدعم جهود إعادة بناء الدولة والمؤسسات الأفغانية.

كما استعرضت السعيد ما تقوم به الوزارة من جهود لدعم وتنمية الاقتصاد المصري والجهاز الإداري للدولة، مشيرة إلى خطة الإصلاح الإداري التي تنتهجها الدولة وتسعى على تنفيذها وزارة التخطيط إيماناً بقضية إصلاح وتنمية الجهاز الإداري للدولة المصرية، لافتة إلى أن الدولة تسير في خطى جادة نحو إحداث نقلة نوعية بالجهاز.

وأوضحت أن خطة الإصلاح الإداري التي تعمل عليها الوزارة تستهدف رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإصلاحات المؤسسية لتحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد تحقيقاً لأهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، موضحة خطة الإصلاح الإداري تتضمن عدة محاور تتمثل في محور الإصلاح التشريعي والذي يهدف إلى تحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإداري ومحور تحقيق التطوير المؤسسي، مشيرة إلى أن الهدف من ذلك المحور يتمثل في تعزيز انضباط أعمال الإدارة العامة إلى جانب خلق نظام إداري مرن، مضيفة أنه تم رسم هيكل إداري للوزارات واستحداث مجموعة من الوحدات التنظيمية تمثلت في وحدة الموارد البشرية وكذا وحدة المراجعة الداخلية، ووحدة التخطيط الاستراتيجي والمتابعة بالإضافة إلى القيام بوضع خطة لانتقال الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشارت السعيد إلى جهود الحكومة في دعم خطة الإصلاح الإداري، لافتة إلى إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي، كجائزة سنوية تحت رعاية رئيس الجمهورية، بهدف التنافس بين المؤسسات الرسمية والموظفين تكريماً للمتميزين.

وحول محور بناء وتنمية القدرات، أشارت الوزيرة إلى أن الهدف منه يأتي في إطار إعداد الكوادر اللازمة لرفع كفاءة الجهاز الإداري إلى جانب الاهتمام بتأهيل الشباب، لافتة إلى اهتمام الدولة بالاستثمار في العنصر البشري، مشيرة إلى أن هناك استراتيجية كبيرة لبناء القدرات تتم على مستوى الجهاز الإداري حيث لأول مرة يتم القيام بعملية تدريب شاملة لكل العناصر في الجهاز الإداري يسبقه عملية تقييم قبل التدريب وأخري بعده.

وتابعت السعيد أنه جاري تدريب حوالى 7500 قيادي على مستوى الجهاز الإداري للدولة جاري تدريبهم بالإضافة إلى إنشاء الوحدات المتخصصة للمساعدة على تنفيذ تلك الخطة التدريبية على مستوى كل الوزارات، لافتة إلى البرامج التدريبية التي حرصت الوزارة على تقديمها خلال الفترة الماضية وحتى الان والتي تستهدف فئات مختلفة من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مشيرة إلى برنامج وطني 2030، والتعاون بين المعهد القومى للإدارة والذي يمثل الذراع التدريبي لوزارة التخطيط وجامعة ميسورى الأمريكية وبرنامج الأمم المتحدة للمرأة في تنفيذ برنامج القيادة التنفيذية للمرأة والمخصص للقيادات النسائية بالجهاز الإداري للدولة فضلاً عن إطلاق مشروع رواد 2030 ماجستير ريادة الأعمال وإدارة الابتكار.

كما تناولت وزيرة التخطيط الحديث حول محور تحسين الخدمات الحكومية، مشيرة إلى أن الهدف منه يأتي بتبسيط الإجراءات الحكومية والتوسع في ميكنة الخدمات المقدمة مع ميكنة تلك الخدمات بشكل متكامل، مؤكدة أنه تم خلال فترة وجيزة ميكنة العديد من الخدمات وتطوير مراكز خدمات المواطنين بكافة المحافظات، مشيرة إلى ميكنة كافة خدمات محافظات مدن القناة والانتهاء من حوالي 200 مركز خدمة منتشرة على مستوى الجمهورية تقدم الخدمات المميكنة للمواطنين في المحافظات .

كما لفتت إلى قيام وزارة التخطيط بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية بميكنة العديد من الخدمات جاء أبرزها التعاون على ميكنة 4571 مكتب صحة على مستوى الجمهورية وميكنة منظومة تسجيل المواليد والوفيات والانتهاء من ميكنة 60% من وحدات المحليات بحوالي 320 وحدة، مضيفة أنه يتم العمل لتطوير بوابة الحكومة المصرية وما تشمله من خدمات بشكل إلكتروني.

وحول التحول الرقمي، أكدت وزيرة التخطيط أن الحكومة المصرية تتجه نحو التحول الرقمي بخطوات دقيقة ومتكاملة تستهدف تطوير الخدمات الحكومية بتفعيل «المحول الرقمي القومي G2G» ومنصة تقديم الخدمات الحكومية إلى جانب منصة تقديم خدمات المحمول والتوسع في تطوير منافذ تقديم الخدمات الحكومية فضلاً عن نشر نقاط الدفع والتحصيل الإلكتروني ومنصة البنية المعلوماتية المكانية إلى جانب المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، مشيرة إلى أن كل ذلك يتم باعتبار المواطن هو قلب الإصلاح الإداري، مؤكدة ضرورة تلقي المواطن لخدمة جيدة بعيدًا عن التعقيدات الإدارية وسلسلة الإجراءات المتعسرة.

وأكدت السعيد على تقديم يد المساعدة فيما يخص الملفات التي تحتاج إلى دعم في أفغانستان. ومن جانبه، أشاد محمد محق بالعلاقات المصرية الأفغانية، مؤكداً على كونها علاقات ضاربه بجذورها في التاريخ ومن الممكن تطويرها وليس هناك ما يمنع ذلك.

وأشار سفير أفغانستان إلى أن الدمار الذي مرت به بلاده تسبب في انهيار عدد كبير من المؤسسات، موضحاً أن الحركات الارهابية عند وصولها للحكم ألغت الجيش والشرطة وكافة المؤسسات، مؤكداً أن الدولة الأفغانية بدأت من جديد من نقطة الصفر ببناء الجيش والشرطة مع استحداث وزارة للتخطيط.

كما أثنى سفير أفغانستان على تجربة الجيش المصري في محاربة الإرهاب، مضيفاً أنه لا يمكن نقل التجارب الغربية إلى أفغانستان وذلك لاختلاف الظروف الموضعية وطبيعة البلاد، مؤكداً على ريادة التجربة المصرية والتي من الممكن أن تنجح بشكل عام في أفغانستان، موضحا أن هناك وفد من أفغانستان سيأتي إلى مصر لتوقيع مذكرة تفاهم مع مصر.