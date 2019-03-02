شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر تستطيع بالاستثمار» يفتح باب التسجيل الإلكتروني لرجال الأعمال المصريين بالخارج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت اللجنة التنفيذية للنسخة الخامسة لمؤتمر «مصر تستطيع»، الذي تنظمه وزارتا الاستثمار والتعاون الدولي والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، فتح باب التسجيل الإلكتروني لخبراء الاقتصاد والاستثمار وكبار رجال الأعمال المصريين في الخارج، للمشاركة في المؤتمر لانضمام نخبة من عقول مصر المتميزة للمؤتمر ودعم جهود التنمية بالوطن.

وذكرت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، في بيان، اليوم السبت، أنه تم تخصيص دورة المؤتمر الحالية لمناقشة قضية الاستثمار، ويتم تسجيل رغبات المشاركة على الرابط التالي: https://goo.gl/forms/Ir0FTLdVarb0mxZy1، وناقشت اللجنة خلال اجتماعها الاستعدادات الجارية والأجندة الخاصة بالمؤتمر والمحاور التي ستتم مناقشتها خلال جلساته، والمقرر انعقادها خلال شهر يونيو القادم.

وكانت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، ووزيرة الدولة لشؤون الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، نبيلة مكرم، قد اتفقتا على تنظيم مؤتمر «مصر تستطيع بالاستثمار» في نسخته الخامسة خلال هذا العام، وذلك خلال اجتماعهما بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، على أن يستهدف المؤتمر وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية، والترويج لخريطة مصر الاستثمارية، وتمت مناقشة التعاون بين الوزارتين في دعوة المستثمرين المصريين بالخارج للمشاركة في المؤتمر، بالإضافة إلى دعوة المستثمرين وسيدات ورواد الأعمال، خاصة في مجالات السياحة والصناعة والزراعة والعقارات.

وأكدت الدكتورة سحر نصر أهمية التعاون بين الوزارتين في الترويج للاستثمار ودعوة المصريين بالخارج للاستثمار في بلادهم، مشيرة إلى أهمية المؤتمر في الترويج للاستثمار في العنصر البشري في ظل اهتمام القيادة السياسية بالاستثمار في الصحة والتعليم.

وأشارت الوزيرة إلى أن تنظيم مصر هذا المؤتمر والحرص على الاستفادة من خبرات وقصص نجاح أبنائها في الخارج يأتيان في إطار تضافر الجهود للمساهمة في التنمية وجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر.

من جهتها، أكدت نبيلة مكرم أن مؤتمرات «مصر تستطيع» حققت في الدورات السابقة أهدافاً كبيرة، وأن هذه المؤتمرات نجحت في ربط العقول والطيور المهاجرة بالوطن وقضايا التنمية والتقدم.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن المؤتمر في نسخته الخامسة سيعرض التجارب الناجحة للمستثمرين المصريين بالخارج، في إطار نقل المعرفة وتبادل الخبرات، ودعوتهم للاستثمار في مختلف المشروعات القومية في مصر.