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شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تنظم ندوة عن الإسعافات الأولية لمصابى حوادث الطرق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت مديرية أمن المنوفية، بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، ندوة بإدارة المرور ، عن الإسعافات الأولية التى يجب إتباعها فى الحوادث المرورية، للمواطنين المتقدمين لاستخراج رخصة قيادة حديثة أو للتجديد.
وألقى عدد من الأطباء المتميزين كلمات بالندوة، وتم عمل بيانات عملية على النماذج ، لتوضيح طريقة الإسعافات عملياً ، والإجابة على أسئلة واستفسارات المواطنين.
وألقى مدير إدارة المرور بالمنوفية محاضرة فى مجال المرور عن القيادة الآمنة والسلامة المرورية على الطرق ، والإجراءات التى يجب إتباعها أثناء القيادة لمنع وقوع الحوادث المرورية ، موجهاً الشكر لقيادات وزارة الداخلية ، الأمر الذى لقى استحسان المواطنين.
جاء ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية للتواصل المجتمعى مع كافة القطاعات الجماهيرية والعمل على تحقيق الأمن للمواطنين ، وبخاصة فى مجال المرور للحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين ، والعمل على سيولة الحركة المرورية.
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