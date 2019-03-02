شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير شارع 306 بالدقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أعمال رصف وتمهيد شارع المتحف الزراعى بحى الدقى المقرر إنشاء شارع 306 به، للوقوف على الأعمال الجارى تنفيذها بالشارع من رصف وتركيب بلاط انترلوك وبلدورات وصيانة للأرصفة وإزالة لأى مخالفات ورتش .

وأكد راشد، فى بيان اليوم، أن المحافظة وفرت قطعتى أرض لصندوق تحيا مصر فى إطار البروتوكول الموقع بين المحافظة والصندوق لإنشاء مشروع شارع 306 بهما لتوفير فرص عمل للشباب وأماكن بديله للباعة بشكل حضارى .

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن القطعتين تقعا بنطاق أحياء العمرانية والدقى، مؤكدًا على توفير قطع أخرى مستقبلاً لتحقيق أقصى استفاده للشباب والمشروعات الصغيرة الراغبين فى فتح مجالات عمل لهم ، موجها العميد ايهاب مكاوى رئيس حى الدقى بدراسة تطوير شارع الشركات وانشاء محلات تجارية حضارية .

وشهدت جولة المحافظ، التى رافقه فيها اللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل، تفقد حالة النظافة بشوارع محى الدين أبو العز ووزارة الزراعة والتحرير والمريوطية وخلال الجوله تم ضبط سيارة كارو محملة بمخلفات الرتش والبناء قبل القائها الحمولات الموجوده بها بالشارع وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها.