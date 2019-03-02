صور.. رئيس الرهبنة الفرنسيسكانية: يجب على أتباع الديانات أن يكونوا أخوة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس العام للرهبنة الفرنسيسكانية الأب مايكل برى، إننا نقرأ فى الحديث الشريف فى صحيح مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "ما نقصت صدقة من مال، وما تواضع عبد إلا رفعه الله".
وأضاف الأب مايكل، خلال كلمته في فعاليات حوار السلام والطمأنينة الذى عقد صباح السبت بالتعاون بين الأزهر والرهبان الفرنسيسكان، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وقداسة البابا فرنسـيـس الثاني بابا الفاتيكان، خلال زيارتهما للإمارات وقعا على وثيقة الأخوة الإنسانية التي تؤكد أن كل من كانوا أعداء يجب أن يصيروا يوما مع بعض، وأكدت على أنه يجب على أتباع الديانتين أن يكونوا إخوة.
وأشار إلى أن وثيقة الأخوة الإنسانية تحمل في طياتها تعاليم النبى محمد صلى الله عليه وسلم لأتباعه وتذكر جميع المؤمنين بالسير بتواضع أمام البشر، ونوه إلى أن الاحتفالية اليوم بمصر تمثل دعوة لاتخاذ نفس القوة لأن نمضي بتواضع بقوة، رغبة في السلام والعدل والحقيقة والمحبة، ليحل عليكم سلام الله وبركاته ونعمة الله الواحد ليتعرف كل منا يوم الدين لأننا نشجع ثقافة السلام والقبول والعيش بين أبناء الوطن الواحد.
اللقاء يأتى فى إطار التعاون، وإحياء لذكرى اللقاء الذى تم في مدينة دمياط عام 616هجرياً الموافق 1219 ميلادياً بين القديس فرنسيس الأسيزي – مؤسس الرهبنة الفرنسيسكانية الكالثولوكية وخامس سلاطين الدولة الأيوبية "الكامل اليوبي"، والتي تعد أحد ركائز حوار السلام ونشر الطمأنينة بين الشعوب وهو ماترتب عليه تواجد الفرنسيسكان في مدينة القدس والتواجد في مصر والشرق الأوسط.
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