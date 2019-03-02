المركز الطبى العالمى يستضيف خبراء فى جراحة العظام والأشعة التداخلية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف المركز الطبى العالمى الخبير الإنجليزى الأستاذ الدكتور عادل توكل ذاده، خبير جراحة العظام لإجراء جراحات مناظير الكتف والمرفق وجراحات الطرف العلوى، فى الفترة من 23 - 27 مارس. كما يستضيف الخبير الفرنسى الأستاذ الدكتور رينيه شابوه خبير الأشعة التداخلية وخبير حالات نزيف المخ نتيجة تمدد الشرايين والعيوب الخلقية بين الشرايين والأوردة والعيوب الخلقية لشرايين وأوردة العمود الفقرى ، يوم 23 مارس . وتناظر الحالات بالعيادة التحضيرية جميع أيام الأسبوع عدا الخميس والجمعة .

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