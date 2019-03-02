انفوجرافيك| يعادل 90% من طاقة السد العالي.. "بنبان" أكبر محطات للطاقة الشمسية بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجراف عن مجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان، والذي يعد أكبر مجمع محطات للطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء في أفريقيا والشرق الأوسط.

وأوضح المركز الإعلامي، أن المشروع يهدف إلى زيادة الطاقة النظيفة المنتجة، فضلاً عن توفير الاحتياجات من الطاقة الكهربائية للمواطنين، وكذلك توفير فرص عمل للشباب، وتفادي 2 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنويًا.‏

وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى أن المشروع يضم 32 محطة شمسية بقدرة تصل إلى 1465 ميجاوات، بما يعادل 90% من الطاقة المنتجة ‏من السد العالي، ويقام على مساحة قدرها ‏37 كم2 على 8843 فدان، بإجمالي استثمارات تبلغ ‏2 مليار دولار، مضيفاً أن المشروع سيوفر 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، علماً بأنه من المقرر الانتهاء منه في منتصف هذا العام.