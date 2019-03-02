ارتفاع تدريجي في الحرارة.. الأرصاد تعلن مدة تحسن الطقس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
قال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل التابع للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بداية من اليوم السبت، تشهد حالة الطقس ارتفاعًا تدريجيَا في درجات الحرارة لتعود إلى معدلاتها الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام، لتصل إلى 21 درجة مئوية، لافتًا إلى أنه سيكون هناك انخفاض في سرعة الرياح أيضًا.
وأضاف شاهين لمصراوي، اليوم السبت، أن الظواهر الجوية المصاحبة لحالة الطقس تنحسر في وجود فرص تساقط الأمطار على السواحل الشمالية، تمتد إلى الوجه البحري يوم الاثنين المقبل، مع وجود نشاط للرياح على غرب البلاد تكون مثيرة للأتربة والرمال على المناطق المكشوفة.
وأكد مدير مركز التنبؤات والتحاليل التابع للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن استقرار حالة الطقس ووجود ارتفاع تدريجي بسيط في درجات الحرارة يستمران حتى يوم الاثنين المقبل.
وأشار إلى أن الشبورة المائية تكون في الصباح الباكر، وتمتد حتى التاسعة صباحا على بعض المناطق القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية.
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