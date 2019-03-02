بدء فعاليات حوار "السلام والطمأنينة" بين الأزهر والرهبان الفرنسيسكان بالسلام الوطني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى: بدأت صباح السبت، فعاليات حوار السلام والطمأنينة الذي يعقد بين الأزهر والرهبان الفرنسيسكان، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر. وبدأت الفعاليات بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وعرض فيلما تسجيليا عن العلاقة بين الأزهر والرهبان الفرنسيسكان. ويحضر فعاليات الحوار، الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، والأب مايكل بري الرئيس العام للرهبنة الفرنسيسكانية، والدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.

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