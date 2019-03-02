خصومات تصل لـ5 آلاف جنيه.. عروض للأسرع حجزا في الحج السياحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

مع قرب غلق باب التقديم للحج السياحي المقرر يوم 17 مارس الجاري، تتسابق شركات السياحة العاملة في الموسم، بطرح خصومات على برامجها السياحية أمام المواطنين وتقديم تخفيضات مميزة بهدف جذب أكبر عدد ممكن من الراغبين في التقديم لحجز فرصة الحج لهذا العام.

ويرصد "الخليج 365" أبرز الخصومات على برامج الشركات السياحية لموسم الحج عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ومنها:

قالت إحدى الشركات في إعلانها: عزيزي المواطن، نستقبل جوازت الحج لعام 2019 مع خصم خاص بقيمة 5 آلاف جنيه للمواطين الأسرع حجزا في الحج السياحي و3 آلاف على الحج "الاقتصادي والبري" والعرض ساري حتى يوم 10 مارس الجاري، فسارع بحجز مكانك في الحج الآن واستمتع بالخصم.

وطرحت شركة أخرى في إعلانها: "بادر بحجز فرصة الحج من الآن واحصل على خصم 3 آلاف جنيه في جميع المستويات، وفرصتك فى الحج السياحي أكبر من حج الداخلية والجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى الخدمات المميزة لدينا.

وطرحت الشركة أسعار برامجها في الحج بعد الخصم، حيث جاءت للحج الاقتصادي بسعر 52 ألف جنيه بدلا من 55 ألف جنيه، والحج البري بـ55 ألف جنيه بدلا من 58 ألف جنيه، وحج مستوى 4 نجوم بـ 91 ألف جنيه بدلا من 94 ألف جنيه، وحج مستوى 5 نجوم بـ 122 ألف جنيه بدلا من 125 ألف جنيه، وذلك بفنادق على ساحة الحرم".

وقالت شركة ثالثة في إعلانها: خصم بقيمة 1000 جنيه لفترة محدودة من أسعار الحج السياحي، سارع بالحجز للحج السياحي تقبله الله منكم، علما بأن موعد القرعة 27 مارس، موضحة أن الأوراق المطلوبة لتسجيل الأسماء "جواز السفر أو صورة منه + صورة البطاقة الشخصية + عدد 12 صورة للحاج 4×6 + جدية الحجز حسب كل برنامج ويبلغ لمستوى 5 نجوم 20 ألف جنيه و4 نجوم 15 ألف جنيه، والبري والاقتصادي 10 آلاف جنيه.

وتجرى وزارة السياحة، القرعة الإلكترونية للحج السياحي، يوم 27 مارس الجاري، حيث يتم اختيار 36 ألف مواطن لأداء فريضة الحج لهذا العام، وفقا للضوابط المنظمة للحج السياحي لعام 1440 هجرية.