ضبط شخصا جمع 700 ألف جنيه من مدخرات المصريين بالخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على شخص ببورسعيد، لتجميعه مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية، واستغلالها في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء، تُفيد قيام أحد الأشخاص بإجراء إيداعات نقدية لدى فروع مختلفة بالبنوك للعديد من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم.

أسفرت الجهود عن صحة المعلومات وقيام "محمد.م"، عامل بمحل ملابس جاهزة، مقيم الزهور بمحافظة بورسعيد، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية، وتوفيرها للتجار والمستوردين، وعلى أثر ذلك يقوم المتحر عنه بإيداع قيمتها بالجنيه المصري بحسابات بنكية مختلفة بأسماء أشخاص مختلفين لذوي العاملين المصريين بالخارج مقابل عمولة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع "مصطفى.م"، صاحب شركة للتجارة والاستيراد، مقيم الشرق بمحافظة بورسعيد "جاري ضبطه"، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال العام المنصرم طبقاً للفحص المستندي ما يعادل سبعمائة ألف جنيه مصري.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.