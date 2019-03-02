الداخلية تنعش خزينة الدولة بـ 47 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء وتهرب ضريبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

حصّلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 47 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء وتهرب ضريبي خلال حملات شنتها مباحث الكهرباء والتهرب الضريبي، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، على مدار الأسبوع المنقضي.

تم ضبط 73407 قضايا في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، حيث بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد 47,304,155 جنيه.

وتمكنت وزارة الداخلية من ضبط 1255 قضية في مجال الضرائب والرسوم، أبرزها 145 حالة ضرائب عامة، وكشف 252 حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، وضبط 367 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، و22 سيارة لمخالفتها شروط الإعفاء الجمركي، و47 قضية في مجال الجمارك، و119 حالة تحرى مدين ولجان فحص، حيث تم التصالح في 140 قضية بإجمالي متحصلات بلغت قيمتها 3,814,212 مليون جنيه.

ونجحت وزارة الداخلية في مجال جرائم الأموال العامة في ضبط 12 قضية متنوعة في مجال مكافحة الفساد وجرائم الأموال العامة "اتجار في النقد الأجنبي، توظيف أموال، طلب رشوة، اختلاس واستيلاء على المال العام، غسل أموال، كسب غير مشروع"، بقيمة بلغت 15 مليونًا و980 ألفًا و946 جنيهًا مصريًا، وواحدًا وتسعين ألفا ومائة خمسة وستين عملة أجنبية مُختلفة".