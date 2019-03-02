أخبار مصر | بعد دخول الطلاب على مواقع محظورة من الـ"تابلت".. "تعليم حلوان" تحذر طلاب أولى ثانوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد دخول الطلاب على مواقع محظورة من الـ"تابلت".. "تعليم حلوان" تحذر طلاب أولى ثانوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حذرت إدارة حلوان التعليمية، طلاب الصف الأول الثانوي، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
كما حذرت الإدارة طلاب الصف الأول الثانوي قائلة: "نناشد جميع الطلاب بعدم اختراق نظام الوزارة حيث أن الوزارة سعت وأرهقت الدولة من أجلك من أجل توفير أموال باهظة كانت تصرف علي طباعة الكتب وكذلك تأمين الامتحانات من التسريب وحفاظًا على مستقبلك والخروج من الضمان يجب عليك استخدام التابلت في الغرض الذى خصص له".
وقالت الإدارة: "أمس وزارة التربية والتعليم قامت بإخراج بعض أجهزة التابلت الخاص بالطلاب خارج المنظومة التعليمية حيث لن يتمكن الطالب من فتح الجهاز باستخدام النقش الخاص به أو السيريال وتحويله للدعم الفني وخروجه من الضمان ويعتبر هذا التحذير الأول للطالب بعدها لن يتمكن من استرجاعه لنظام الوزارة مرة أخرى وذلك لانسياق الطلاب نحو فيديوهات وثغرات على مواقع اليوتيوب لاختراق نظام الوزارة وفتح المواقع الخارجية مثل الفيس بوك واليوتيوب وغيرها وهذه الثغرات مثل المذكرة والتقويم وجهات الاتصال وجوجل وأخيرا تهكير الشبكة نفسها باستخدام كود اختراق التفويض".
وإستكملت الإدارة التعليمية: "وعن طريق الدخول من قبل الدعم الفنى علي أجهزة بعض الطلاب عن طريق العينات العشوائية وجدوا استخدام الطلاب لهذه الثغرات وتم قفل أجهزة الطلاب وعليهم التوجه للضمان".
كما حذرت الإدارة طلاب الصف الأول الثانوي قائلة: "نناشد جميع الطلاب بعدم اختراق نظام الوزارة حيث أن الوزارة سعت وأرهقت الدولة من أجلك من أجل توفير أموال باهظة كانت تصرف علي طباعة الكتب وكذلك تأمين الامتحانات من التسريب وحفاظًا على مستقبلك والخروج من الضمان يجب عليك استخدام التابلت في الغرض الذى خصص له".