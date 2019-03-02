مصر | ضبط راكبة حاولت تهريب أكثر من 2 مليون جنيه إلى السعودية "صور"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط راكبة حاولت تهريب أكثر من 2 مليون جنيه إلى السعودية "صور" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت إدارة التأمين بمطار القاهرة الدولي، من ضبط راكبة مسافرة على على طائرة الخطوط السعودية المتجة إلى جدة، بعد اشتباه الخدمة المعنية من إدارتي (البحث الجنائي - تأمين الركاب) على جهاز كشف الحقائب، في وجود جسم معتم داخل الحقيبة الخاصة بالراكبة.

وبفتح الحقائب وتفتيشها عثر مخبا بداخلها ما بين طيات بعض المناشف القطنية، على مبلغ مالي قدره 2.189.600 اثنان مليون ومائة وتسعة وثمانون ألفا وستمائة جنية مصري) مخالفا بذلك قانون النقد المصري.

وأمر اللواء أحمد الأنور، مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولي، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

