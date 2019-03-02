مصر | تجديد حبس عاطلين 15 يوما لسرقتهما سيارة بالتجمع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس عاطلين 15 يوما لسرقتهما سيارة بالتجمع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضى جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى ، بتهمة سرقة سيارة بمنطقة التجمع الخامس.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بلاغًا من "م. ن"، يفيد سرقة سيارته من أمام مسكنه.

وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهما، وتبين أنهما "عاطف. ن"، و"عرفة. ع"، عاطلين.

وبسؤالهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأرشدا عن مكان السيارة المسروقة، فتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

التحفظ على كاميرات المراقبة بمكان العثور على جثة رضيعة مدفونة في البدرشين

تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، على كاميرات المراقبة بمكان العثور على جثة طفلة حديثة الولادة، مدفونة داخل حفرة بجوار مصنع طوب بمركز البدرشين، لسهولة التوصل للشخص الذي دفنها، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

كان ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من العميد عبدالرحمن أبو ضيف رئيس قطاع جنوب الجيزة، بتلقى الرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين، بلاغًا من الأهالي مفاده، بأنه تلاحظ لعمال مصنع طوب في قرية مزغونة التابعة لمركز البدرشين، وجود طوبة في غير موضعها ووجود آثار حفر، وبالفحص اكتشفوا جثة رضيعة مدفونة، داخل حفرة.

وكشفت معاينة المقدم عمرو البطران وكيل فرقة جنوب الجيزة، إلى عدم وجود ايه إصابات ظاهرية بالجثة، وكلف العقيد علي عبدالكريم مفتش مباحث جنوب الجيزة، بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، وحرر المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة بالواقعة.