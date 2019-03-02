مصر | النيابة تستدعي مالك كلبين عقرا شخص بالتجمع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تستدعي مالك كلبين عقرا شخص بالتجمع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، باستدعاء مالك كلبين عقرا شخصا بالتجمع، في أثناء سيره؛ للاستماع لأقواله في التحقيقات الموسعة التي تباشرها بشان الواقعة.

وكان قد تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغا من أحد المستشفيات بوصول شخص مصاب وبالانتقال والفحص تبين تعرض المجنى عليه لعقر من كلبين شرسين أثناء سيره في إحدى الشوارع بدائرة القسم وتم تحرير المحضر اللازم.

وكانت واقعة أخرى أثارت الراى العام منذ عدة أيام عندما أصيب طفل بعد عقر كلاب شرسة له.

تحديد هوية الطفل المعثور على جثته داخل برميل بساقية مكي

نجح رجال مباحث قسم شرطة الجيزة في تحديد هوية الطفل المعثور على جثته بمنطقة ساقية مكي، دائرة قسم شرطة الجيزة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

كان ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من المقدم مصطفي كمال رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، بتلقيه بلاغا من الأهالي، بالعثور على جثة طفل داخل برميل، بمنطقة ساقية مكي، دائرة القسم.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة المقدم هشام بهجت وكيل فرقة غرب الجيزة، وبفحص جثة الطفل تبين أنه عمره حوالي 7 سنوات، ولا توجد ايه إصابات ظاهرية بالجثة، سوي أثار خنق حول الرقبة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وكلف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وسرعة ضبط مرتكبيها، توصلت جهود رجال الجيزة، إلى تحديد هوية الطفل، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم بقتله، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.