شكرا لقرائتكم خبر عن شاطئ «أبوالسواطير» يستضيف اختبارات تقييم فرق الكشافة بمدارس البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بمشاركة العشرات من الطلاب والطالبات الذين يمثلون ٥ مدارس من مختلف المراحل التعليمية بالبحر الأحمر، أقيم معسكر التقييم الكشفي السنوي لفرق مدارس البحر الأحمر من الأشبال والكشاف المتقدم والجوالة وذلك لاختيار أفضل فريق كشفي مدرسي على مستوى المحافظة.

وبدأت فعاليات اليوم الكشفي بتحديد موقع إقامة خيمة لكل مدرسة مشاركة، ثم إقامة بوابة المعسكر ورسم علامات الحركة الكشفية داخل المعسكر وإقامة ساري علم مصر وأعلام الكشافة ثم تحية العلم ثم قامت كل مدرسة بتوزيع الأدوار بين المشاركين من الطلاب والطالبات.

وقال عبيد طربوش، مشرف نشاط الكشافة وموجه التربية الرياضية بإدارة تعليم سفاجا، إن البحر الأحمر المحافظة الأولى على مستوى الجمهورية التي تنقل التقييم من داخل فناء المدارس للأماكن المفتوحة على الطبيعة وذلك بعد دعم اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر للمعسكر ماديا ومعنويا، حيث تم اختيار شاطئ ومعسكر «أبوالسواطير» شمال مدينة القصير على شاطئ البحر الأحمر لإقامة معسكر التقييم بحضور لجنة تقييم من وزارة التربية والتعليم ومدير إدارة سفاجا التعليمية ومدير إدارة القصير التعليمية وموجه عام التربية الرياضية بالمحافظة وموجهى وقادة الفرق الكشفية على مستوى البحر الأحمر.

وأضاف طربوش أن المشاركة في نشاط الكشافة ينمي روح العمل الجماعي بين الطلاب وبناء الشخصية الاجتماعية والاعتماد والثقة بالنفس ومساعدة الآخرين واحترام القادة.