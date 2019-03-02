شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «سلامة الغذاء» ينفي وجود 150 ألف مراقب صحي في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، إنه لا يوجد ١٥٠ ألف مراقب صحي في مصر، موضحا أن اللائحة التنفيذية لم تذكر حاجة هيئه سلامة الغذاء إلى ٢٠ ألف مراقب صحي.

جاءت تصريحات رئيس هيئة سلامة الغذاء ردا على مطالبة مؤتمر النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية بانضمامهم وجميع المراقبين والمفتشين بالوزارات والهيئات المعنية بسلامة الغذاء إلى الهيئة الجديدة وخاصة مراقبو الصحة، ورفضهم للائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر برقم «1» لسنة 2017

وأضاف «منصور»: «لم تذكر اللائحة التنفيذية لقانون سلامة الغذاء، أية كلمة عن رفض أو تعيين مراقبين»، موضحا أنه «ليس جهة إصدار اللائحة التنفيذية، ولكن الذي أصدرها هو الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، كما أنه لا يوجد نص واحد فيها يخالف القانون».