شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح معبر رفح البري في كلا الاتجاهين غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعيد السلطات المصرية، الأحد، فتح معبر رفح البري في كلا الاتجاهين أمام الفلسطينيين، بعد إغلاقه يومين متتاليين للعطلة الأسبوعية.

وقال مصدر مسؤول في المعبر إنه يتم التنسيق مع الجانب الفلسطيني على فتح المعبر لعبور العالقين بالجانبين من الطلاب والمرضى والحالات الإنسانية وحاملي الإقامات بمصر وغيرها من الدول العربية والأجنبية والعاملين في الخارج، إلى جانب العائدين من العلاج ورحلات عمل أو من زيارات من الخارج بمصر وباقي الدول العربية والأجنبية.

وأضاف المصدر أنه يتم توفير أطقم عمل إضافية من مختلف الأجهزة العاملة بالمعبر من الجانب المصري لسرعة إنهاء الإجراءات وتيسير عبور الفلسطينيين في كلا الاتجاهين، علاوة على توفير عدد إضافى من السيارات لنقلهم بين الجانبين.

على صعيد آخر، ينطلق الفوج الأول من مُعتمري قطاع غزة لأداء مناسك العمرة بالسعودية. وأكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة أن الفوج الأول يضم ٨٠٠ معتمر، حيث سيتم نقلهم إلى مطار القاهرة الدولي عبر بوابات معبر رفح البري في شمال سيناء بعد التنسيق مع الجهات المعنيه المصرية.