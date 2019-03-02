شكرا لقرائتكم خبر عن وصول متهمي حادث محطة مصر إلى محكمة شمال القاهرة لنظر تجديد حبسهم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وصل المتهمون في حادث قطار محطة مصر إلى محكمة شمال القاهرة في منطقة العباسية في تمام الساعة العاشرة صباحا وسط تشديدات أمنية مكثفة، للنظر في تجديد حبسهم.
وتمركزت خدمة أمنية أمام باب جراج الترحيلات في المحكمة قبل وصول المتهمين بساعة، وفرضت أجهزة الأمن كردونا أمنيا على نطاق ضيق أثناء دخول سيارة ترحيلات المتهين والتي رافقها خدمات تأمين، فيما منعت أجهزة الأمن التصوير أثناء دخول المتهمين إلى المحكمة.
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