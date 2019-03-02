شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الصينى يعزى السيسى فى ضحايا حادث محطة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الرئيس الصيني "شي جين بينج" برقية تعزية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ضحايا حادث محطة مصر. وقال بينج –في برقيته وفق ما ذكرته وكالة أنباء "شينخوا" الصينية- إنه شعر بالصدمة فور سماعه نبأ الحادث.

وأضاف أنه بالإنابة عن الحكومة الصينية والشعب الصيني وبالأصالة عن نفسه، يقدم تعازيه العميقة للضحايا وتعاطفه مع المصابين وعائلاتهم، مع تمنياته سرعة التعافي للمصابين.

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