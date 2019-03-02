في أقل من 24 ساعة.. حل لغز جثة "طفل البرميل" بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

في أقل من 24 ساعة، نجحت أجهزة الأمن بالجيزة، في تحديد وضبط المتهم بقتل طفل عُثر عليه داخل برميل بمنطقة ساقية مكي.

ترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي العميد أحمد وحيد مأمور قسم الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة بالعثرو على جثة داخل برميل بمنطقة ساقية مكي.

انتقلت قوة إلى محل البلاغ بقيادة المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث الجيزة ومعاونه الرائد هشام فتحي، وراجع رجال المباحث كاميرات المراقبة بالمنطقة واستمعوا لأقوال الشهود من الأهالي.

وفي غضون ساعات، توصلت تحريات المباحث تحت إشراف العقيد محمد الشاذلي مفتش ماحث غرب الجيزة إلى الجاني، وانطلقت مأمورية إلى مكان اختباءه وتمكنت من ضبطه.

وتم اقتياد المتهم إلى ديوان القسم لاستجوابه والوقوف على ملابسات الجريمة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.