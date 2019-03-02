مصر | النيابة تأمر بحبس عاطل بتهمة قتل شاب لسرقته بالمرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تأمر بحبس عاطل بتهمة قتل شاب لسرقته بالمرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، برئاسة أحمد عزالدين المحامي العام، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل شاب بسبب قيام المجني علية بمحاولة سرقة مبلغ مالى بالإكراه، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وتشريح جثة المجني عليه، وإعداد تقرير مفصل بأسباب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكشفت التحقيقات الأولية أنه عقب ورود بلاغ من الأهالي، بالعثور على جثة شاب تحت كوبرى الدائرى بالمرج، تبين أنها لشاب في العقد الثاني من العمر وبإجراء التحريات تبين قيام المتهم "عاطف.ك" قام بقتل المجني عقب محاولته سرقة مبلغ مالى بالإكراه، وأضافت التحقيقات أن المتهم قرر قتل المجني عليه وذبحه ثم وضعه فى جوال وتركه تحت كوبرى الدائرى.

انتداب الأدلة الجنائية في حريق محكمه الموسكي المهجورة

Advertisements

أمرت نيابة الموسكي، بندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق في محكمة الموسكي المهجورة بسبب تراكم القمامة مما أسفر عن اشتعال النيران بها، عقب إثبات عدم شبهة جنائية.

وكانت غرفة النجدة تلقت بلاغًا يفيد نشوب حريق بمنطقة الموسكي، وعقب انتقال الأجهزة الأمنية والسيطرة على الحريق الذي تبين أنه نشب في كمية من القمامة ملقاة من قبل الأهالي.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.