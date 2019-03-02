انت الان تتابع رئيس السكة الحديد: محطة مصر مؤمنة بكل وسائل الأمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قدم المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، خالص تعازيه للشعب المصري في ضحايا حادث محطة مصر، معبرًا عن أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين. وأكد في تصريح لفضائية إكسترا نيوز، أمس الجمعة، أن المحطة مؤمنة بكل وسائل الأمان بالنسبة لأجهزة إطفاء الحريق، مشيرًا إلى انتظام حركة القطارات واستقبال جميع الرحلات في مواعيدها. وذكر أن لجنة النقل بمجلس النواب عقدت اجتماعًا أول أمس الخميس مع الهيئة، وهي على دراية بالخطوات التي تتخذها السكة الحديد نحو التطوير، معقبًا: الهيئة تسير بخطى ثابتة تجاه التطوير لكن هذا الحادث المؤسف يرجع بنا للخلف .
وشهدت محطة سكك حديد مصر، صباح الأربعاء الماضي، حريقًا في أحد الجرارات إثر اصطدامه بالحاجز الخرساني، ما أسفر عن سقوط 22 قتيلًا و41 مصابًا.وعلى إثر ذلك، تقدم الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، باستقالته، للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء،
وشهدت محطة سكك حديد مصر، صباح الأربعاء الماضي، حريقًا في أحد الجرارات إثر اصطدامه بالحاجز الخرساني، ما أسفر عن سقوط 22 قتيلًا و41 مصابًا.
وعلى إثر ذلك، تقدم الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، باستقالته، للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء قبل الاستقالة.
وقال عرفات: إنه "قدم استقالته من منصبه عقب حادث محطة مصر بوازع مسئولية سياسية". وأضاف الوزير في أول تصريح له بعد الاستقالة: "محدش أجبرني على الاستقالة، قدمتها بوازع مسؤولية سياسية، وأجريت تحقيقا بنفسي في الحادث وقدمت نتائج أولية للمسؤولين، ولا يمكن أن أعلن عنها"، موضحا: "نفسي أطمن على المصابين، لأن الحادث كبير".
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