انت الان تتابع طائرة بوتفليقة تعود إلى الجزائر دون وجوده على متنها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

عبد العزيز بوتفليقة

قال مصدر رسمي جزائري لـ"يورونيوز"، إن طائرة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عادت من جنيف إلى الجزائر دون وجوده على متنها. وأصدرت الرئاسة الجزائرية بيانا الخميس الماضي أعلنت فيه أن بوتفليقة سيتواجد بجنيف لمدة 48 ساعة لإجراء فحوصات روتينية. وأضاف المصدر، أن الرئيس الجزائري استدعى أمس مستشاره الدبلوماسي ووزير الخارجية السابق رمطان لعمامرة إلى جنيف للتفاوض حول إمكانية تعيين الأخير رئيسا لوزراء البلاد. وفي إشارة لإمكانية عدم ترشح بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة، قال المصدر إن قائد الجيش الجزائري طلب من بوتفليقة البقاء في جنيف حتى يوم الثالث من مارس.

وتظاهر آلاف الأشخاص في نقاط مختلفة بالعاصمة الجزائرية، عقب صلاة الجمعة، للاحتجاج على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة. وحسب وكالة "فرانس برس"، فقد ردد المتظاهرون هتافات مناهضة للسلطة مع بدء المسيرة من أمام مبنى البريد المركزي في وسط العاصمة، فيما لوحوا بالأعلام الجزائرية. واستخدمت الشرطة

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