انت الان تتابع أديب: أنباء قوية عن تولي كامل الوزيري حقيبة النقل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

كامل الوزيري

قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك معلومات مؤكدة بتعيين اللواء كامل الوزيري، لتولي حقيبة وزارة النقل، وتم تكليفه بإعادة إصلاح منظومة السكة الحديد في مصر. أديب أضاف في حلقة من برنامجه "الحكاية" على فضائية إم بي سي مصر: أنه منذ وقوع الحادث، ولم نتحدث عن الحلول، ولم نتحدث عن مساعدة الضحايا والمحروقين، ونحن في هذا البرنامج سنقدم لهم حلولا ورعاية خاصة، نظرا لطبيعة الإصابة. وتابع: وزارة النقل من أصعب الوزارات، وبالتالي فإن المهمة لن تكون سهلة على أي وزير، مشيرا إلى وقوع 12 ألف حادثة قطار في مصر خلال 12 سنة، لكن هذه الحادثة الأخيرة مروعة.

وتساءل أديب، "هل مجرد نقل شخصية قوية مثل الوزيري لهذا القطاع يجعله ينتظم؟"، فالحادثة أبشع من أي شيء، ولا أبرر لأحد، لكن من الغريب أن يقول أحد لماذا هذا الوضع الذي عليه السكة الحديد. واقترح أديب تعيين كامل الوزيري عن طريق تقديمه في جلسة بالبرلمان ليؤكد فيها للشعب المصري ما يستطيع أن يفعله خلال الفترة