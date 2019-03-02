شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لإنتخابات نقابة المرشدين السياحيين 17 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وجيه جمال، الأمين العام لنقابة المرشدين السياحيين، إنه بناءا على قرار مجلس النقابة، فقد تقر فتح باب الترشح بانتخابات النقابة، يوم الأحد 17 مارس الجارى، وحتى يوم الخميس 21 مارس، على أن يتم إعلان أسماء المتقدمين للترشح يوم الأحد 24 مارس 2019، ويتم فتح باب الطعون والاعتراضات خلال يومى الأثنين والثلاثاء 25، و26 مارس 2019.

وأوضح وجيه، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه سيتم الفصل فى الطعون على قوائم المرشحين، يوم الأربعاء 27 مارس الجارى، وإعلان القوائم النهائية بأسماء المرشحين يوم الخميس 28 مارس 2019، لافتا إلى أنه سيتم إجراء التصويت بالانتخابات لاختيار النقيب العام للمرشدين السياحيين، و8 أعضاء لعضوية المجلس، الأثنين 15 أبريل المقبل، مشيرا الى أنه للمشاركة بالانتخابات، يشترط سداد العضو لاشتراكات النقابة حتى عام 2018، ويحمل ترخيص سارى لمزاولة المهنة، وألا يكون ممتهن لمهنة أخرى خلاف الإرشاد السياحى.