شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تبدأ حملة الكشف على أمراض القلب لدى الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مستشفى العريش العام بشمال سيناء عن بدء الكشف على أمراض القلب لدى الأطفال في المستشفى، بالتعاون مع المعهد القومي للقلب.

وأكد الدكتور أحمد منصور مدير عام المستشفى، أن الفريق الطبي الذي يقوم بتوقيع الكشف الطبي على الأطفال برئاسة الدكتورة، رانيا أبوشقة، أستاذ طب الأطفال واستشاري أمراض القلب والعيوب الخلقية لدي الأطفال بالمعهد القومي للقلب.

وأضاف منصور، أنه يتم توقيع الكشف الطبي لدي الأطفال لمدة ثلاثة أيام، وذلك في وحدة قسطرة القلب في مستشفي العريش العام المفتتحة حديثا.