شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة السبت.. الأخبار المتوقعة 2 مارس 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدورة الرابعة لملتقى مصر للاستثمار تحت عنوان «معا إلى أفريقيا»، كأولى الفعاليات الاقتصادية لرئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، الذي يتواكب مع عقد مجالس إدارات ولجان اتحادات الغرف الأفريقية والعربية والإسلامية والمتوسطية وغرفهم المشتركة في أكثر من 30 دولة، بحضور أكثر من 1000 من قيادات الغرف والمال والأعمال وكبار الشخصيات الأفريقية والعربيّة والأجنبية.

تشهد جامعة جنوب الوادي، افتتاح فعاليات الملتقى الأدبي الثاني للجامعات المصرية، الذي يقام تحت رعاية الدكتور عباس محمد منصور، رئيس الجامعة وإشراف الدكتور محمد أبوالفضل بدران، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، خلال الفترة من 2 وحتى 5 مارس الجاري بمشاركة 9 جامعات.

تستكمل محكمة جنايات القاهرة محاكمة 213 متهمًا من أخطر عناصر تنظيم «أنصار بيت المقدس الإرهابي»، في قضية اتهامهم بارتكاب أكثر من 54 جريمة إرهابية تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية بعدد من المحافظات في مقدمتها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء.