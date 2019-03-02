شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد طلاب جامعة عين شمس يطلق نموذج لمحاكاة جامعة الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم اتحاد طلاب جامعة عين شمس أول نموذج محاكاه لجامعه الدول العربية وذلك في الفترة من 9 مارس وحتى 17 أبريل 2019. يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور عبد الوهاب عزت ،رئيس جامعه عين شمس، و الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعه لشؤون التعليم والطلاب وإشراف الدكتور تامر راضى، مستشار نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم الطلاب ، ويعد هذا النموذج هو نموذج تدريبي تأهيلي للطلاب يهدف إلى وضع حلول للأزمات العديدة التي يعاني منها الوطن العربي و تدريب الطلاب على كيفية وماهية العمل الدبلوماسي والوصول لتكامل اقتصادى واجتماعي عربي وتغيير وجهة النظر السلبية السائدة عن المجتمعات العربية .

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد طلاب جامعة عين شمس يطلق نموذج لمحاكاة جامعة الدول العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.