اليوم.. إعادة محاكمة 33 متهما بقضية "فض اعتصام النهضة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، إعادة إجراءات محاكمة 32 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة".

وتستكمل المحكمة برئاسة المستشار سامح سليمان، سماع مرافعة الدفاع.

وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات اتهامات بتدبيرهم تجمهرا هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.