حدث ليلًا| الإفتاء تُحذر من "مومو".. و4 دول كبرى تدعم المصالحة الليبية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهدت الليلة الماضية، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث على الصعيدين الإقليمي والدولي، كان أبرزها ترشح وزير الدفاع الموريتاني للانتخابات الرئاسية، وتفريق الشرطة الجزائرية متظاهرين حاولوا اقتحام مبنى التليفزيون الجزائري، وتحذير دار الإفتاء المصرية من المشاركة في لعبة تسمى "مومو MOMO".

ويرصد "الخليج 365"، الأحداث كالآتي:

4 دول تُشيد باجتماعات الأمم المتحدة مع "السراج" و"حفتر" لحل الأزمة الليبية

رحب بيان مشترك لدول أمريكا، وفرنسا، وبريطانيا، وإيطاليا، بشأن ليبيا باجتماع غسان سلامة ممثل الأمم المتحدة مع كل من رئيس الوزراء الليبي فايز السراج، وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، مشيدًا كذلك بجهود دولة الإمارات في تسهيل جهود الحوار المتواصلة بين الأطراف الليبية.

وزير الدفاع الموريتاني يعلن رسميا ترشحه للانتخابات الرئاسية

أعلن وزير الدفاع الفريق أول محمد ولد الغزواني، رسميا ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في موريتانيا خلال شهر يونيو المقبل.

الشرطة تفرق متظاهرين حاولوا اقتحام مقر التلفزيون الرسمي بالجزائر

فرقت الشرطة الجزائرية متظاهرين، حاولوا مساء الجمعة، اقتحام مقر التلفزيون الرسمي، في وقت حرق مجهولون مقر وكالة بنك الجزائر الخارجي المملوك للدولة.

وزير الأوقاف يفتتح مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء الجمعة، فعاليات الدورة الثانية لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، والتي تحمل اسم المرحوم الشيخ "عبدالباسط عبدالصمد"، والتي تستمر على مدار 5 أيام.

"طالبت بسرعة تجريمها".. الإفتاء تحذر من المشاركة في لعبة "MOMO"

حذرت دار الإفتاء المصرية من المشاركة في لعبة "مومو MOMO"، داعيًة إلى سرعة الخروج منها.

وأهابت الدار، في تحذير شديد من اللعبة، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، الجهات المعنية سرعة تجريم هذه اللعبة، ومَنْعَها بكل الوسائل الممكنة.

مرصد الإفتاء يدين الهجوم الإرهابي على فندق مكة المكرمة بمقديشيو

أدان مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة بدار الإفتاء المصرية، الهجومَ الأخير الذي شنه عناصر حركة الشباب الصومالية على فندق مكة المكرمة بالعاصمة الصومالية مقديشيو؛ ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات، وذلك بعد أن اندلعت مواجهات بين عناصر الحركة وقوات الأمن الصومالية بعد أن استهدفوا الفندق بهجوم انتحاري، موضحًا أن هذه العملية هي نتاج محاولات من حركة الشباب المستمرة للانتشار بشكل كبير في العاصمة الصومالية.

منير يبدأ حفله بدقيقة حداد على ضحايا محطة مصر

على غير عادته لم يصعد الفنان محمد منير إلى المسرح مع بداية عزف الفرقة لأحد أغانيه، خلال حفله المقام في فاميلى بارك، لكنه وقف بصحبة الفرقة دقيقة حداد على أرواح ضحايا حادث محطة مصر.

مبعوث ألمانيا: هناك حصار ضد إصلاح مجلس الأمن الدولي

قال السفير الألماني لدى الأمم المتحدة كريستوف هويسجن يوم الجمعة إن هناك "حصارا" ضد إصلاح مجلس الأمن الدولي يمنع من تحقيق تقدم في تحديث تكوين المجلس الذي يضم 15 عضوا.

كندا تسمح بالمضى قدما لإتمام عملية تسليم مديرة هواوي إلى أمريكا

قالت الحكومة الكندية يوم الجمعة إنها ستسمح بالمضي قدما في إجراءات عملية تسليم مينج وانتشو، المديرة المالية لشركة هواوي الصينية العملاقة للتكنولوجيا، إلى الولايات المتحدة.