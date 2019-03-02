"مصر 3".. هجين أرز جديد لتعويض نقص المساحة والعجز المائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، إنهم يعملون حاليًا على إنتاج "هجين" جديد للمحاصيل الاستراتيجية لزيادة حجم الإنتاج.

وأضاف "سليمان"، في تصريحات خاصة لمصراوي: "الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يولي أهمية كبرى بهجين الأرز الجديدة (مصر 3)"، لافتًا إلى تسجيله مؤخرًا بجانب أصناف "سخا 107- وسخا 108".

وأوضح رئيس مركز البحوث الزراعية، أن صنف "مصر 3" يُعطي إنتاجية تزيد عن 25% من الأصناف العادية، لافتًا إلى أن خطة وزارة "الري" تتمثل في زراعة 725 ألف فدان بدلاً من مليوني- كما كانت تفعل في السنوات السابقة- بسبب العجز المائي وآثار التغيرات المائية.

وتابع "سليمان": "الأصناف العادية من الأرز تعطي إنتاجية تتراوح بين 3 إلى 4 أطنان، أما الهجين الجديد يعطي حتى 6 أطنان".

وأشار إلى أن وزارة الزراعة لديها خطة كبرى للتوسع في أصناف الهجين لموجهة معوقات نقص المياه، قائلًا: "المركز انتج أصنافًا نجحت في الأراضي الصحراوية والملحة للقمح مثل (بني سويف 7)، و(الشندويلي 1) بمشروع غرب المنيا، الذي تم افتتاحه مؤخراً".

وكانت وزارة الموارد المائية والري، أعلنت منتصف العام الماضي تقليل المساحة المنزرعة من مليون و100 ألف فدان إلى 725 ألف فقط، والعمل على حصر ومراقبة المساحات المخالفة عبر الأقمار الصناعية.

وتستهدف كلاً من وزارة الري والزراعة، الحد من خلال لجنة مشتركة بين الوزارتين، المحاصيل الشرهة للمياه كأحد سُبل ترشيد الاستهلاك بعد أزمة الشح المائي.

يشار إلى أن الدكتور حامد عبدالدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، قال في تصريحات تليفزيونية لقناة "الحدث اليوم"، أبريل الماضي 2018، إن مصر دخلت مرحلة "الشح المائي،" داعيًا إلى ضرورة الحفاظ على "كل نقطة مياه"، وأن يتم وضع خطط زراعية واضحة للبعد فيها عن المحاصيل الشرهة للمياه.

وخلال رئاسته لجلسة "المياه من المنبع الى المصب" بالسويد، أغسطس الماضي، ​قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، ​إن الدولة المصرية تعتمد على 97% من مواردها المائية التي تأتي من خارج حدودها شاملة المياه السطحية والجوفية مما يضاعف من أي تأثيرات للتغيرات المناخية على مواردها المائية، لافتًا إلى أن العجز المائي للبلاد وصل لنحو 90% ويتم تعويضه من خلال إعادة تدوير المياه والذي يمثل 25% من الاستخدام الحالي.