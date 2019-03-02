الأرصاد للمواطنين: لا تنخدعوا بتغير درجات الحرارة.. وهذا ما عليكم فعله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الـ48 ساعة المقبلة تشهد استقرارًا في الأحوال الجوية، وسيشهد الطقس ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة بمعدل درجة إلى 3 درجات.

وأضاف شاهين، في تصريحات خاصة لـمصراوي، اليوم السبت، أن الأجواء ستساعد على القيام بجميع الأنشطة البحرية والجوية، مشددًا على ضرورة استمرار مطالعة الأرصاد خاصة المناطق القريبة من البحار وفي ساعات الصباح الباكر والتي قال إنها "متوقع أن تشهد شبورة خفيفة لا تؤثر على حركة الطرق".

وحذر "شاهين"، المواطنين من الانخداع في تغير درجات الحرارة وتحول الطقس إلى "حار"، ولابد من الحفاظ على ارتداء الملابس الثقيلة لمدة 20 يومًا أخرى.

وأشار مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى هدوء الرياح اليوم السبت سيكون له مردودًا إيجابياً على جميع الأنشطة اليومية وسيسمح هذا للمواطنين بقضاء الأنشطة اليومية، والاستمتاع بعطلة الأسبوع في العديد من الأماكن والمحافظات.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية، في بيان لهم أن يسود اليوم، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلاً كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على غرب البلاد، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية غربية، وبالنسبة لدرجات الحرارة فكانت ع القاهرة "القاهرة 12 19"، و"شرم الشيخ 13 22"، والأقصر 09 21"، وأبو رماد 14 23".