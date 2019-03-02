الخارجية تصدر بيانا بشأن الراغبين في السفر للسودان

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أهابت وزارة الخارجية بالمواطنين الراغبين في السفر إلى جمهورية السودان الشقيقة، الالتزام بالتعليمات الجديدة التي استحدثتها السلطات السودانية، والتي تحظر بشكل تام ما يلي: "التعامل بالنقد الأجنبي بيعاً أو شراء خارج القنوات الرسمية، أو حمل أكثر من 3000 (ثلاثة آلاف) دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى لأي شخص مسافر عبر أي ميناء جوى أو بحري أو أي معبر برى، أو حمل وحيازة ما يزيد على 150 (مائة وخمسين) جرام ذهب مشغول لأي مسافر خارج السودان عبر أي ميناء جوى أو بحري أو معبر برى.

وتحذر التعليمات أيضا، حمل وحيازة أو تخزين أي كمية من الذهب الخام أيا كان شكله من غير المرخص لهم بالتصنيع أو التصدير. ونصت القرارات الصادرة على أن كل من يرتكب أو يشارك أو يعاون أو يسهل أو يسمح بارتكاب أي من الأفعال المحظورة المشار إليها يعاقب بالإضافة لأية عقوبات منصوص عليها في أي قانون آخر، بالآتي: -

وتحذر التعليمات أيضا، حمل وحيازة أو تخزين أي كمية من الذهب الخام أيا كان شكله من غير المرخص لهم بالتصنيع أو التصدير. ونصت القرارات الصادرة على أن كل من يرتكب أو يشارك أو يعاون أو يسهل أو يسمح بارتكاب أي من الأفعال المحظورة المشار إليها يعاقب بالإضافة لأية عقوبات منصوص عليها في أي قانون آخر، بالآتي: - السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وغرامة مالية. - مصادرة العملة سواء كانت سودانية أو أجنبية والذهب الخام والمشغول الذي تم ضبطه. - تصادر أية وسيلة تم استخدامها في ارتكاب الفعل المحظور. يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الخارجية على أمن وسلامة المواطنين المصريين وتجنب وقوعهم تحت طائلة قوانين الدول الأخرى أثناء سفرهم إلى الخارج.

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