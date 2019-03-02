شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير الخدمات البحثية..أهم أهداف البحث العلمى بكلية الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يتوقف اهتمام كلية الشرطة بالجانب التدريبي فقط، وإنما تهتم أيضاً بالجانب العلمي، من خلال تطوير الخدمات البحثية واثراء المكتبة الشرطية بالمراجع.

ويقدم ”الخليج 365” للقراء أهم أهداف البحث العلمى بكلية الشرطة، وهي:

(1): تطوير الخدمات البحثية للطلاب والضباط، وتوجيهها لخدمة البحوث الأمنية التى تعين الكلية على الوقوف على احتياجات الواقع الأمنى وتحدياتها، لوضعها فى الحسبان لدى إعداد خطط تأهيل الطلاب.

(2): تشجيع الطلبة علي إعداد البحوث في عدد من مجالات العمل الأمني الحيوية ( حقوق الإنسان – القانون الدولي الإنساني – جرائم البيئة ... وغيرها ) ورصد الحوافز المناسبة لهم.

(3): عقد اتفاقيات تعاون للبحث العلمى مع المؤسسات البحثية على المستوى القومى لخدمة أغراض البحث العلمى الشرطى والقانونى.

(4): توفير إمكانية استخدام قواعد البيانات للمجلات العالمية لدعم البحث العلمى، من خلال تطوير خدمات الإنترنت داخل الكلية والمكتبة.

(5): إثراء المكتبة الشرطية بالمراجع والمؤلفات المتخصصة التي تعالج المشكلات والتحديات المعاصرة وتُبين مردوداتها الأمنية.