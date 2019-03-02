عبدالمحسن سلامة: "سعيد بما قدمته للصحفيين خلال فترة رئاستي للنقابة"

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير: محمود حمد الله:​

كتب- إسلام ضيف:

قال عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين -المنتهية ولايته-، إنه سعيد بما قدمه للنقابة خلال فترة ترأسه لها، وأنه يتمنى من المجلس القادم البناء على ما هو موجود.

وبدأت الجمعة، انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين، لاختيار النقيب خلفًا لنقيب الصحفيين الحالي الذي انتهت مدة ولايته، إلى جانب اختيار 6 أعضاء يمثلون نصف عدد مقاعد المجلس.

وقررت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، تأجيل الجمعية العمومية إلى 15 مارس الجاري، لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وأضاف سلامة في تصريحات لمصراوي: "الزملاء عارفين حجم الجهد الذي بُذل، والمرة الجاية الجمعية هتكمل عشان نختار الناس التي تمثل إرادتنا".

وتابع نقيب الصحفيين المنتهية ولايته: "أنا حاطط كل ما أملك من خبرة وإمكانيات ومشروعات تحت تصرف النقيب والمجلس القادم.. نحن نعمل من أجل الزملاء والنقابة، وليس بشكل شخصي وهذا حق الصحفيين علينا".