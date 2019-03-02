أخبار مصر | عاجل| مفاجأة مدوية من "الأرصاد".. وتحذيرات بشأن طقس اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل| مفاجأة مدوية من "الأرصاد".. وتحذيرات بشأن طقس اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين من حالة الطقس السيئ والتغيرات المناخية التي تشهدها محافظات جمهورية مصر العربية، وانخفاض شديد في درجات الحرارة، فضلًأ عن الشبورة المتوسطة التي تظهر على الطرق الزراعية والصحراوية، وارتداء الملابس الثقيلة خاصة في الساعات المتأخرة من الليل، نظرًا للانخفاض الشديد في درجات الحرارة.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

كما يتوقع الخبراء أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط على غرب البلاد كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وحذر الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس يومي الخميس والجمعة المقبلين، حيث تشهد السواحل الشمالية والوجه البحري، أمطار غزيرة، وما بين خفيفة إلى متوسطة على القاهرة.

وأشار رئيس هيئة الأرصاد الجوية إلى توقعات بسقوط أمطار اليوم على السواحل الشمالية وبعض محافظات الوجه البحري وغدًا على القاهرة، مؤكدًا أن هناك انخفاضًا ملحوظا في درجات الحرارة.

وكشف الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، عن سبب ارتفاع الحرارة خلال الأيام الماضية، قائلا: "يرجع الارتفاع الذي شاهدناه إلى تأثر البلاد بمنخفض جوي قادم من الصحراء الغربية".

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 11 19

شبين الكوم 09 19

طنطا 09 18

دمنهور 09 19

الإسكندرية 10 18

بلطيم 10 18

مطروح 10 17

السلوم 09 19

سيوة 09 20

بورسعيد 15 18

دمياط 15 18

الزقازيق 14 19

الإسماعيلية 15 20

السويس 13 18

العريش 14 19

رفح 14 20

رأس سدر 13 20

نخل 06 20

نويبع 14 19

طابا 13 18

كاترين 02 11

الطور 13 19

شرم الشيخ 16 24

الغردقة 15 23

مرسى علم 13 22

الفيوم 10 20

بني سويف 09 20

المنيا 07 21

أسيوط 08 21

سوهاج 10 22

قنا 12 22

الأقصر 14 22

أسوان 15 23

أبوسمبل 17 21

الوادي الجديد 10 24

شلاتين 16 25

أبو رماد 16 24

رأس حدربة 16 23

حلايب 17 22

- الصحة توجه عدة نصائح للمواطنين بشأن الطقس حفاظا على صحتهم

كما حذرت وزارة الصحة المواطنين مع استمرار التقلبات الجوية وسوء أحوال الطقس والذي يكون سببا في ارتفاع نسب الإصابة بأمراض الشتاء، كنزلات البرد والالتهابات الرئوية والأمراض المناعية.

وأكدت وزارة الصحة ضرورة عدم التعرض لتيارات الهواء الباردة بشكل مباشر وتجنب الانتقال المفاجئ من الأجواء الدافئة إلى الباردة والعكس، مشيرة إلى أهمية الحفاظ على التنفس من خلال الأنف، لأنها تعتبر فلتر للهواء الطبيعي، كما أنه يدخل الهواء للصدر بدرجة حرارة الجسم.

- "الصحة" تطالب المواطنين بعدم الخروج من المنزل في هذا الموعد

وطالبت الصحة، في تصريحات صحفية، المواطنين بعدم الخروج من المنزل في الأيام التى ينتشر بها العواصف والأتربة إلا لظروف قهرية وعند الحاجة على أن يتم تغطية الأنف وارتداء الملابس الثقيلة.

- الأرصاد الجوية: حالة الطقس في مصر اختلفت كثيرا بسبب التغيرات المناخية

كما قال الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس في مصر تأثرت كثيرا بسبب التغيرات المناخية التي تحدث حول العالم، مؤكدًا أن هناك عدة ظواهر جوية حدثت في مصر خلال الفترات الأخيرة لم تحدث قبل ذلك، منها ارتفاع درجات الحرارة في فصل الشتاء.

- "الأرصاد": هناك عدة أسباب تجعل المواطن يشعر بدرجات الحرارة

وأشار رئيس التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات صحفية، إلى أن توقيتات بداية الفصول في مصر تغيرت عما كنا نشهده في العقود السابقة، وهناك عدة أسباب تجعل المواطن يشعر بدرجات حرارة وإحساس بحالة الجو غير المعلنة، وأهمها درجة الرطوبة وسرعة الرياح.

- الأرصاد الجوية: عدم استقرار الطقس يرجع إلى تأثر التغيرات المناخية

وقال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن عدم استقرار الأحوال الجوية يرجع إلى تأثر التغيرات المناخية التي أثرت على العالم كله، مناشدًا المواطنين بعدم تخفيف ملابسهم، ونصح أصحاب أمراض الجهاز التنفسي بالابتعاد عن الأتربة ومراجعة طبيبهم أولًا بأول.