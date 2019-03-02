إعادة محاكمة متهمين بقضية "أحداث عنف الجيزة" اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، إعادة محاكمة متهمين، لقيامهما بقطع الطريق بمحيط جامعة عين شمس في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عنف الجيزة".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمراني، وعضوية المستشارين خالد عوض، وأيمن البابلي، بسكرتارية عمر عاشور.
كانت النيابة العامة، وجهت للمتهمين عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة والتجمهر، وتعطيل المواصلات العامة.
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