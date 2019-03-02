شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الخامسة على التوالى.. «المراغي» رئيسا للجنة الحريات بمنظمة العمل العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت لجنة الحريات النقابية بمنظمة العمل العربية اجتماعها الدورى رقم (38) استعرضت فيه تقرير اللجنة ونشاطها في الفترة الماضية.

استأنفت اللجنة أعمالها بالجلسة الإجرائية حيث تم انتخاب هيئة مكتبها على النحو التالى:- النائب جبالي المراغى (مصر) رئيسا- المهندس على صبيح على (العراق) نائبا للرئيس- السيد حمدى أحمد (مكتب العمل العربى) مقررا.

كما استعرضت اللجنة في اجتماعها جدول أعمال مؤتمر العمل العربى المقرر عقده منتصف إبريل المقبل بالقاهرة، مؤكدة على أهمية تفعيل الاتفاقيات العربية بشأن الحقوق والحريات النقابية لخدمة العمال العرب.

والجدير بالذكر أن اختيار المراغى رئيسا للجنة الحريات للمرة الخامسة على التوالى.