شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آراء المذاهب فى المدة التى من خلالها يأخذ المسافر حكم المقيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ما هي المدة التي بها يأخذ المسافر حكم المقيم ؟ ،سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ،وجاء رد اللجنة كالآتى : العلماء اختلفوا في تقدير المدة التي بها يصبح المسافر في حكم المقيم.

فذهب الحنفية: إلى أنه إذا نوى الإقامة خمسة عشر يوماً أو أكثر صار مقيماً، ويمتنع عليه القصر، وإن نوى أقل من ذلك قصر الصلاة.

وذهب المالكية والشافعية: إلى أن المسافر إذا نوى الإقامة أربعة أيام-غير يومي الدخول والخروج-أتم صلاته.

وذهب الحنابلة: إلى أنه يقصر الصلاة إلا أن ينوي الإقامة أكثر من أربعة أيام أو أكثر من عشرين صلاة، ويُحسب من المدة يوما الدخول والخروج.