شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آراء المذاهب فى المدة التى من خلالها يأخذ المسافر حكم المقيم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
ما هي المدة التي بها يأخذ المسافر حكم المقيم ؟ ،سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ،وجاء رد اللجنة كالآتى : العلماء اختلفوا في تقدير المدة التي بها يصبح المسافر في حكم المقيم.
فذهب الحنفية: إلى أنه إذا نوى الإقامة خمسة عشر يوماً أو أكثر صار مقيماً، ويمتنع عليه القصر، وإن نوى أقل من ذلك قصر الصلاة.
وذهب المالكية والشافعية: إلى أن المسافر إذا نوى الإقامة أربعة أيام-غير يومي الدخول والخروج-أتم صلاته.
وذهب الحنابلة: إلى أنه يقصر الصلاة إلا أن ينوي الإقامة أكثر من أربعة أيام أو أكثر من عشرين صلاة، ويُحسب من المدة يوما الدخول والخروج.
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