أخبار مصر | دار الإفتاء تحذر من لعبة "مومو": يجب منعها بكل الوسائل الممكنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دار الإفتاء تحذر من لعبة "مومو": يجب منعها بكل الوسائل الممكنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذرت دار الإفتاء من المشاركة في اللعبة المسمّاة بـ"مومو MOMO"، وعلى من استُدرِج للمشاركة فيها أن يُسارِعَ بالخروج منها، مناشدة دار الإفتاء المصرية الجهات المعنية تجريم هذه اللعبة، ومَنْعَها بكل الوسائل الممكنة.

كما طالبت الآباء متابعة أولادهم والحرص على معرفة الألعاب التي يلعبونها حتى نقيهم شر هذه الألعاب، موضحة أنه يُقال إن الرسائل المصاحبة للصورة تُشجع الأطفال إما على القيام بأعمال مؤذية لأحبائهم، أو وضع أنفسهم بمواقف خطرة، أو حتى الانتحار.

وحتى الآن، أصدرت العديد من المدارس في المملكة المتحدة تحذيرات، كانت قد وُجهت لأولياء الأمور، حول "تحدي مومو"، فضلاً عن المنشورات التي اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بـ "التحدي"