أخبار مصر | براتب "2500 جنيه".. "القوى العاملة" توفر فرص عمل للشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر براتب "2500 جنيه".. "القوى العاملة" توفر فرص عمل للشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر 50 فرصة عمل لضباط أمن إداري، بإحدى شركات الأمن والحراسة بالمعادي، وذلك براتب يتراوح من 1600 إلى 2500 جنيه.

وقالت الوزارة في نشرتها الوظيفية اليومية، لا يشترط في المتقدم للحصول على الوظيفة، أن يكون لديه خبرة، في حين يشترط أن يكون حاصل على "مؤهل عالي أو متوسط"، وأن يتراوح عمره من 21 إلى 45 سنة، على أن تكون أماكن العمل في "التجمع، مدينة نصر، 6 أكتوبر"، وتوفير سكن للمغتربين بـ6 أكتوبر بمواقع العمل، كما يتم توفير مواصلات.

مشاكل الصيادين المصريين فى اليونان تطرح أمام المؤتمر الأوروبي

أوصى المؤتمر الأوروبي الذى عقد فى العاصمة اليونانية أثينا -لبحث المشاكل المتعلقة بالعمالة الموسمية من دول العالم الثالث داخل دول الاتحاد الأوروبي وكيفية التعامل معها- بتعزيز التواصل بين النقابات والمؤسسات المعنية فى دول الاتحاد الأوروبي ونظيرتها فى دول العالم الثالث لحل مشاكل العمالة الموسمية، ومعالجة التأثيرات الناتجة عن العمالة غير المدربة وتوفير التغطية التأمينية عليها، وتطبيق أنظمة الأمن والسلامة على جميع المعدات التى تستخدمها العمالة الموسمية.

وتلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بأثينا، أشار فيه المستشار العمالي أشرف فؤاد إلي أن مشاكل الصيادين المصريين في اليونان عرضت علي المؤتمر، وكذلك التى تتعرض لها العمالة الموسمية من دول العالم الثالث خاصة فى إيطاليا وفرنسا.

وعرض رئيس اتحاد الجالية المصرية في أثينا مشاكل الصيادين المصريين وتمثلت في وجود العديد من الصيادين ليس لديهم تأمينات، فضلا عن أنهم يتقاضون أجور أقل بكثير من الأجر الذى يستحقونه.

كما طالب بإيجاد حل للمشاكل المتولدة عن السماسرة والتى يدفع ثمنها الصياد فى الغالب، بالإضافة إلى أن العمالة الزراعية المصرية الكثير منهم ليس لديهم تأمينات وأجرهم متدنى ويتعرضون للابتزاز أحيانا، مشددا علي ضرورة تحقيق مزيد من التعاون بين منظمات المهاجرين وبين السلطات والنقابات المعنية فيما يتعلق بالعمالة الموسمية ووضع تشريعات جديدة لمكافحة الوسطاء وتوفير برامج تدريبية للعمالة غير المدربة.