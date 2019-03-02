أخبار مصر | كارثة.. نفايات طبية وبواقي أجزاء بشرية ملقاة أمام حضانة بحلوان (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارثة.. نفايات طبية وبواقي أجزاء بشرية ملقاة أمام حضانة بحلوان (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداول رواد على مواقع التواصل الاجتماعي، صور لكارثة بمدينة حلوان، تتمثل فى إلقاء مخلفات ونفايات طبية خطرة وأجزاء يُعتقد أنها أجزاء بشرية تم استئصالها خلال عمليات جراحية، أمام حضانة للأطفال بشارع محمود خاطر، بمدينة حلوان.

واستغاث عدد من الأهالي بمدينة حلوان بالمسؤولين لسرعة التحرك والتفتيش حول الواقعة ومعاقبة المستبب في تلك الكارثة، التي تهدد حياة الأطفال والمواطنين.

وطالب الأهالي الأجهزة التفتيشية المعنية، للتفتيش على العيادات الخاصة والمستشفيات، والتأكد من إتباعهم إجراءات السلامة اللازمة لدفن النفايات الطبية الخطرة.