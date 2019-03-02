أخبار مصر | للمرة الخامسة.. "الجبالي" رئيسًا للجنة الحريات بمنظمة العمل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر للمرة الخامسة.. "الجبالي" رئيسًا للجنة الحريات بمنظمة العمل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت لجنة الحريات النقابية بمنظمة العمل العربية، اجتماعها الدوري رقم "38"، استعرضت فيه تقرير اللجنة ونشاطها في الفترة الماضية.

استأنفت اللجنة أعمالها بالجلسة الإجرائية حيث تم تشكيل وانتخاب هيئة مكتبها على النحو التالي:

1. النائب جبالى المراغى رئيس اتحاد العمال (مصر) رئيسًا للجنة

2.المهندس على صبيح على (العراق) نائبا للرئيس

3.السيد حمدي احمد (مكتب العمل العربى) مقررا

كما استعرضت اللجنة في اجتماعها جدول أعمال مؤتمر العمل العربي المقرر عقده منتصف إبريل المقبل بالقاهرة، مؤكدة على أهمية تفعيل الاتفاقيات العربية بشأن الحقوق والحريات النقابية لخدمة العمال العرب.

والجدير بالذكر أن اختيار المراغى رئيسًا للجنة الحريات للمرة الخامسة على التوالي.

"عمال مصر" توافق علي التعديلات الدستورية

وافق مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورؤساء النقابات العامة العمالية بالإجماع على التعديلات الدستورية، وأكدوا على ضرورة التحرك الإيجابى لمساندة التعديلات فى ضوء الإجراءات التى اتخذها مجلس النواب والتى لم تأت من فراغ وإنما هى انعكاس صادق لما يلمسه الشعب من فهم وما تستوجبه ضروريات المرحلة الراهنة والمقبلة وتوفير الضمانات لها.

وقرر الاجتماع الذى عقد برئاسة النائب جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على تشكيل لجنة تشريعية مختصة لوضع رؤية عمال مصر فى تعديلات الدستور ووضع خطة للتحرك العمالى داخل مواقع العمل لتلقى مقترحات العمال فى التعديلات وشرح أهميتها.

كما استعرض النائب جبالى المراغى الاجراءات التى تمت داخل مجلس النواب وموافقة ممثلى العمال على التعديلات.. وقال ان انتماءنا الوطنى سيكون الأهم فى حواراتنا أثناء خطة تحركنا الجماعى بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام ورؤساء النقابات العامة خلال الجولات الميدانية.

وأكدت القيادات العمالية على أهمية عقد اجتماع عاجل مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لبحث بعض المشكلات الاقتصادية التى يعانى منها التنظيم النقابى لوضع الحلول الكفيلة لها عن طريق الاستثمار الأمثل للموارد الذاتية أو توفير الدعم الاجتماعى من الدولة للانشطة العمالية التى يقوم بها الاتحاد العام.

