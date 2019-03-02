مصر | "'تعدى جنسيا على بناته".. التحقيقات تكشف مفاجآت حول جثة مقابر أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "'تعدى جنسيا على بناته".. التحقيقات تكشف مفاجآت حول جثة مقابر أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة، عن تفاصيل جديدة حول واقعة العثور على جثة مسن مصاب بأكثر من 10 طلقات بسلاح آلي بمنطقة المقابر، دائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، وتبين أن نجليه وراء قتله بالاشتراك مع خالهما، لتعديه جنسيا على بناته.

وأضافت التحقيقات أنهما يوم الجريمة استعانا بخالهما، واستدرجوا المجني عليه لمكان الواقعة، بزعم شراء مدفن، وبعد حضوره أمطروه بـ 18 طلقة بسلاح ألي، حتى لقى مصرعه في الحال، وفروا هاربين.

كان أدلي المتهمون بقتل والدهما المسن بـ 18 طلقة بسلاح آلي، وإلقاء جثته بمنطقة المقابر بطريق الفيوم، دائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، بالاشتراك مع خالهما، بارتكاب الواقعة، خلال التحقيقات التي أجريت معهم، لوجود خلافات بينهم وبين المجني عليه.

وأوضحوا انهم استدرجوا المجني عليه لمكان الواقعة بزعم شراء مدفن للأسرة، وتوجهوا لمكان العثور على جثته بسيارة خاصة بالمتهم الثالث وعقب حضوره بدراجته النارية، قام بإطلاق أعيرة نارية تجاهه من بندقية آلية أعدها مسبقًا فأودى بحياته وهربوا.

وأرشدوا عن البندقية المستخدمة في الجريمة وبخزينتها 10 طلقات، كما أرشد الثالث عن السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وتبين أنها ملكه.

كان ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من العميد عاصم أبو الخير رئیس قطاع أكتوبر، بتلقي الرائد إكرامي البطران رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بلاغا بالعثور على جثة جمال.ق.أ، عاطل، 52 سنة، ومُقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، له معلومات جنائية، بمدق ترابي بمقابر طريق الفيوم بدائرة القسم وبه إصابة بطلقات نارية بالصدر والرأس وبحوزته 2000 جنيه، هاتف محمول، وبجوار الجثة دراجة نارية و12 ظرف فارغ لطلقات آلية.

وبتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، توصلت جهود فريق البحث الجنائي بالمديرية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام عن تحديد مرتكبي الواقعة كلا من م.ج. ق، 25 سنة، نجار، م.ج.ق، 19 سنة، تجار، يوسف. م.م، 20 سنة، ومُقيمين بمنطقة بولاق الدكرور، وهم ابني المجني عليه وخالهما.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تمكنت قوة أمنية برئاسة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لخلافات بينهم وبين المجني عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.