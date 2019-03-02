مصر | سقوط عاطلين بحوزتهما كيلو من مخدر الهيروين في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط عاطلين بحوزتهما كيلو من مخدر الهيروين في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عنصرين من العناصر الإجرامية الخطرة تخصصا فى الاتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة على نطاق واسع بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة.، وهما كلًا من: المدعو أحمد. إ. م – مواليد 1987 – عاطل – ومقيم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، المدعو عمرو. ع. م – مواليد 1987 – عاطل – ومقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تم ضبطهما حال استقلالهما السيارة رقم ( ص ج 7464 مصر) فى كمين أعد لضبطهما بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، وبحوزتهما (عدد 3 إسطونات لمخدر الهيروين وكذا كمية مجزئة لذات المخدر وزنت جميعًا واحد كيلو جرام، مبلغ مالى قدره 5100 جنيه، عدد 3 هاتف محمول، ميزان حساس، طبنجة صوت، سلاح أبيض)، بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم والميزان للتجزئة والأسلحة للدفاع عن نشاطهما الإجرامي واستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.